Зіткнення потягів у Чехії: в УЗ розповіли, чи є постраждалі серед українців

Жертв або серйозно постраждалих пасажирів, які прямували до Чопа в поїзді, що потрапив у ДТП у Чехії, немає. При цьому, ймовірна затримка руху поїзда до Перемишля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

"За попередньою інформацією є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі "Укрзалізниця" тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками, деталі аварії уточнюються.

Затримка ще одного поїзду

Також прогнозується затримка поїзда RegioJet "Прага - Перемишль", з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України.

"Попри форс-мажор на чеській території "Укрзалізниця" працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення", - додали у компанії.

ДТП із поїздами в Чехії

Пізнього вечора 5 червня в чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, що прямував у Чоп (Україна), зіткнувся "лоб у лоб" з вантажним поїздом ČD Cargo. Відомо, що через залізничну аварію загинули щонайменше чотири людини, ще десятки отримали поранення.