Зірвалися через несправність. Росія готується до повторних випробувань ядерної торпеди

Серед кораблів, які брали участь у підготовці випробувань, помічено модифікований для спеціальних операцій підводний човен з крилатими ракетами "Білгород", здатний запускати безпілотні підводні апарати, у тому числі торпеду "Посейдон".

Минулого тижня було помічено, що судна залишають полігон в Арктичному морі та повертаються до порту, не провівши випробування. У США вважають, що російські військові могли мати справу з технічними труднощами.

"Це можна розглядати як частину ширшої картини та нещодавньої військової практики Росії, яка відправляє погано навчені та недостатньо оснащені війська в Україну", - сказав західний дипломат.

За його словами, військова промисловість Росії переживає непрості часи, і санкції Заходу щодо високотехнологічної військової продукції дають ефект і мають тривати.

Офіційні особи США заявили, що Росія може спробувати знову випробувати торпеду, але зазначають, що вода в районі випробувань незабаром почне покриватися льодом, що обмежить вікно для операцій.

Торпеда "Посейдон" є безлюдним підводним апаратом з ядерною силовою установкою, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Його ядерна силова установка дає Посейдону практично безмежну дальність польоту.

Військові США не вірять, що якесь випробування включало б вибух ядерного пристрою. Будь-яка потенційна небезпека походить від несправності ядерної рухової установки, яка може становити небезпеку через радіоактивність.