В Латвії затримали двох чоловіків, які зірвали прапор України

5 квітня до поліції надійшов дзвінок від очевидця про те, що чоловік у масці зриває український прапор, що висить на будівлі на вулиці Барона, а інший чоловік знімає його на камеру. Після інциденту обидва одразу залишили місце події, а в Ризькому Східному управлінні Державної поліції почалося розслідування.

На опублікованому у соціальних мережах ролику видно, що чоловік зламав флагшток, тримаючи в руках схожу на професійну рацію предмет.

Співробітники поліції встановили особи двох ймовірних порушників та затримали їх 9 квітня. Затримані раніше не були засуджені.