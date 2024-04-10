В Латвии задержали двух мужчин, которые сорвали флаг Украины

5 апреля в полицию поступил звонок от очевидца о том, что мужчина в маске срывает висящий на здании на улице Барона украинский флаг, а другой мужчина снимает его на камеру. После инцидента оба сразу покинули место происшествия, а в Рижском Восточном управлении Государственной полиции началось расследование.

На опубликованном в социальных сетях ролике видно, что мужчина сломал флагшток, держа в руках похожую на профессиональную право предмет.

Сотрудники полиции установили личности двух вероятных нарушителей и задержали их 9 апреля. Задержанные ранее не были осуждены.