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В Латвии задержали двух мужчин, которые сорвали флаг Украины

Иллюстративная фотография, полиция Латвии (wikipedia)
Автор: Анастасия Гришкова

В Риге задержали двоих мужчин, которые сорвали флаг Украины в центре города. Подозреваемые оказались гражданами Латвии. Случай произошел на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Что известно об инциденте

5 апреля в полицию поступил звонок от очевидца о том, что мужчина в маске срывает висящий на здании на улице Барона украинский флаг, а другой мужчина снимает его на камеру. После инцидента оба сразу покинули место происшествия, а в Рижском Восточном управлении Государственной полиции началось расследование.

На опубликованном в социальных сетях ролике видно, что мужчина сломал флагшток, держа в руках похожую на профессиональную право предмет.

Сотрудники полиции установили личности двух вероятных нарушителей и задержали их 9 апреля. Задержанные ранее не были осуждены.

Как ранее писало РБК-Украина, в Риге мужчина сорвал флаг Украины. В Латвии в связи с инцидентом приступили к расследованию.

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Латвия