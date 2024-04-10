В Латвії затримали двох чоловіків, які зірвали прапор України
У Ризі затримали двох чоловіків, які зірвали прапор України у центрі міста. Підозрювані виявилися громадянами Латвії. Випадок стався на минулому тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Що відомо про інцидент
5 квітня до поліції надійшов дзвінок від очевидця про те, що чоловік у масці зриває український прапор, що висить на будівлі на вулиці Барона, а інший чоловік знімає його на камеру. Після інциденту обидва одразу залишили місце події, а в Ризькому Східному управлінні Державної поліції почалося розслідування.
На опублікованому у соціальних мережах ролику видно, що чоловік зламав флагшток, тримаючи в руках схожу на професійну рацію предмет.
Співробітники поліції встановили особи двох ймовірних порушників та затримали їх 9 квітня. Затримані раніше не були засуджені.
Як раніше писало РБК-Україна, у Ризі чоловік зірвав прапор України. У Латвії у зв'язку з інцидентом почали розслідування.
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