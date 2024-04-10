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В Латвії затримали двох чоловіків, які зірвали прапор України

Середа 10 квітня 2024 19:16
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В Латвії затримали двох чоловіків, які зірвали прапор України Ілюстративне фото, поліція Латвії (wikipedia)
Автор: Анастасія Гришкова

У Ризі затримали двох чоловіків, які зірвали прапор України у центрі міста. Підозрювані виявилися громадянами Латвії. Випадок стався на минулому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Що відомо про інцидент

5 квітня до поліції надійшов дзвінок від очевидця про те, що чоловік у масці зриває український прапор, що висить на будівлі на вулиці Барона, а інший чоловік знімає його на камеру. Після інциденту обидва одразу залишили місце події, а в Ризькому Східному управлінні Державної поліції почалося розслідування.

На опублікованому у соціальних мережах ролику видно, що чоловік зламав флагшток, тримаючи в руках схожу на професійну рацію предмет.

Співробітники поліції встановили особи двох ймовірних порушників та затримали їх 9 квітня. Затримані раніше не були засуджені.

Як раніше писало РБК-Україна, у Ризі чоловік зірвав прапор України. У Латвії у зв'язку з інцидентом почали розслідування.

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