Звезде сборной Украины разрешили тренироваться с мячом после жуткой травмы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста .

Малиновский получил тяжелое повреждение еще в сентябре, пережил хирургическое вмешательство, много дней провел на больничной койке. Но самое страшное уже позади.

9 января футболист впервые вернулся к работе с мячом. Это важный этап на пути к полному восстановлению. Футболист подчеркивал, что не планирует спешить и хочет быть полностью готовым к возвращению на поле.

Травма Малиновского: что известно

31-летний полузащитник получил жуткое повреждение 21 сентября в матче 5-го тура Серии А против "Венеции". Медики обнаружили у него вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.

Уже на следующий день футболист был прооперирован. Тогда же врачи назвали ориентировочные сроки его восстановления - от трех месяцев.

В нынешнем сезоне Малиновский успел провести 6 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. В рядах сборной Украины сыграл на старте Лиги наций 10 минут против Албании и 12 - против Чехии.