Зірці "Реала" приписали безславний кінець кар'єри: топ-інсайдер заперечив чутки

Відомий журналіст Фабріцо Романо заспокоїв усіх уболівальників мадридського "Реала". Він стверджує, розмови про те, що австрійський захисник Давід Алаба завершує виступи – повна нісенітниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х інсайдера .

32-річний одноклубник Андрія Луніна отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна 17 грудня 2023 року у матчі проти "Вільярреала". 1 жовтня 2024-го він повернувся до тренувань на полі.

"Відновлення йде за планом. Сам гравець почуває себе набагато краще. Лікарі та фітнес-тренери задоволені процесом відновлення", – написав Романо.

Таким чином інсайдер спростував чутки, які ширилися у футбольних колах останніми тижнями. Повідомлялось, що австрієць ніяк не може відновитися після травми, відчуває сильний біль у коліні, де в нього почалося руйнування хряща, через що кістки труться одна об одну.

Хто такий Давід Алаба

Австрійський футболіст філіппіно-нігерійського походження. Центральний і фланговий захисник. Вихованець віденської "Аустрії".

Найкращі часи провів у мюнхенській "Баварії", з якою за 12 років по два рази переміг у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА і в Клубній першості світу. Також здобув 10 титулів чемпіона Німеччини.

З 2021 року грає за "Реал", де додав до призової колекції ще по два тріумфи в ЛЧ, Суперкубку і Ла Лізі та один раз став чемпіоном світу серед клубів.

За збірну Австрії грає з 2009 року. Провів у її складі 109 матчів, у яких забив 15 голів. Transfermarkt оцінює футболіста на 15 млн євро.