Звезде "Реала" приписали бесславный конец карьеры: топ-инсайдер опроверг слухи

Известный журналист Фабрицо Романо успокоил всех болельщиков мадридского "Реала". Он утверждает, что разговоры о том, что австрийский защитник Давид Алаба завершает выступления – полная чушь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х инсайдера .

32-летний одноклубник Андрея Лунина получил разрыв передней крестообразной связки колена 17 декабря 2023 года в матче против "Вильярреала". 1 октября 2024 года он вернулся к тренировкам на поле.

"Восстановление идет по плану. Сам игрок чувствует себя гораздо лучше. Врачи и фитнес-тренеры довольны процессом восстановления", - написал Романо.

Таким образом инсайдер опроверг слухи, которые распространялись в футбольных кругах в последние недели. Сообщалось, что австриец никак не может восстановиться после травмы, испытывает сильную боль в колене, где у него началось разрушение хряща, из-за чего кости трутся друг о друга.

Кто такой Давид Алаба

Австрийский футболист филиппино-нигерийского происхождения. Центральный и фланговый защитник. Воспитанник венской "Аустрии".

Лучшие времена провел в мюнхенской "Баварии", с которой за 12 лет по два раза победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном первенстве мира. Также получил 10 титулов чемпиона Германии.

С 2021 года играет за "Реал", где добавил в призовую коллекцию еще по два триумфа в ЛЧ, Суперкубке и Ла Лиге и один раз стал чемпионом мира среди клубов.

За сборную Австрии играет с 2009 года. Провел в ее составе 109 матчей, в которых забил 15 голов. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.