Гуцуляк залишився у Польщі після моторошної травми: в збірній України розкрили діагноз

Українська асоціація футболу офіційно прокоментувала стан Олексія Гуцуляка, який отримав важку травму в матчі Ліги націй проти Чехії. Крім того, пошкодження зазнав ще один гравець національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram організації .

Півзахисник "Полісся", якого прямо з футбольного поля відправили до одного зі шпиталів Вроцлава, пройшов усі необхідні медичні процедури. Лікарі зафіксували у нього струс мозку. Сам футболіст почувається добре. Півзахисник повернеться до України вже незабаром, окремо від інших збірників.

На 20-й хвилині матчу, у атаці коли чехи забили гол у ворота "синьо-жовтих", Гуцуляк головою зіткнувся з капітаном суперників Томашем Соучеком. Після цього гравець української збірної не зміг самостійно покинути межі поля – його винесли на ношах. На 22-й хвилині травмованого футболіста замінив Олександр Зубков.

Іншим гравцем української команди, заміненим через ушкодження, став Микола Шапаренко. Після години ігрового часу футболіст поступився місцем на полі Дмитру Криськіву. Про травму хавбека "Динамо" на прес-конференції після гри повідомив наставник збірної Сергій Ребров.

Травми Гуцуляка та Шаперенка підвели риску під жахливим для команди Реброва початком жовтня, коли склад збірної неодноразово зазнавав змін, через пошкодження футболістів.

Вибули Андрій Лунін (вірусна інфекція), Віталій Миколенко (розтягнення литкового м'яза), Володимир Бражко (тріщина ребер), Олександр Піхальонок (пошкодження камбаловидного м'язу), Андрій Ярмоленко (рецидив травми чотириголового мʼяза стегна) та Віктор Циганков (пошкодження двоголового м'яза стегна). Крім того, ще до оголошення складу було відомо про травми Олександра Зінченка та Руслана Маліновського.

Дмитро Різник зазнав ушкодження в таборі збірної та достроково залишив розташування команди. Тарас Степаненко тренувався за індивідуальним графіком – проти Грузії не грав, але вийшов на матч з Чехією.