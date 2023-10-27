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Зірковий новачок "Мілуокі" оформив триочковий у польоті: момент дня в НБА

Фото: Дем'єн Ліллард швидко освоївся в штаті Вісконсин (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив плеймейкер "Мілуокі Бакс" Дем'єн Ліллард.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

33-річний американець запам'ятався атакою у другій чверті протистояння з "Філадельфією". Ветеран отримав передачу Лопеса на дистанції, наткнувся на опір суперника на лінії штрафних і вирішив кидати з-за дуги в ефектному стрибку.

Цей та подібні епізоди за участі Лілларда дозволили "Бакс" відсвяткувати домашню перемогу над "Севенті Сіксерс" (118:117). Цей матч став дебютним у новому сезоні для плеймейкера персонально та команди загалом. Минулу кампанію "Мілуокі" завершив у першому ж раунді плей-офф, програвши серію "Маямі" (1:4).

Сам Ліллард провів на паркеті 37 хвилин і став найрезультативнішим баскетболістом на майданчику. Він набрав 39 очок, зробив 8 підбирань і віддав 4 передачі. "Філадельфії" ж найбільше приніс Тайрес Мексі (31 пункт).

Хто такий Дем'єн Ліллард

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Вебер Стейт Вайлдкетс". Обраний "Портлендом" під 6-м номером драфту НБА-2012.

У складі "Трейл Блейзерс" провів 11 сезонів поспіль. Найвище досягнення – фінал Західної конференції 2018/19. Був визнаний Новачком року в 2013-му, а також 7 разів узяв участь в Матчі всіх зірок асоціації. Цьогоріч виграв змагання з триочкових кидків під час зіркового вікенду.

Займається благодійністю і захоплюється музикою. Випустив 4 студійні альбоми в жанрі хіп-хоп як Dame D.O.L.L.A. Після смерті Кобі Браянта записав спеціальний сингл зі Снуп Доггом і Дірріком Мілано на честь легенди.

До слова, раніше склали рейтинг найоплачуваніших гравців НБА з Джеймсом на чолі.

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