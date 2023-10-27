Звездный новичок "Милуоки" оформил трехочковый в полете: момент дня в НБА

33-летний американец запомнился атакой во второй четверти противостояния с "Филадельфией". Ветеран получил передачу Лопеса на дистанции, наткнулся на сопротивление соперника на линии штрафных и решил бросать из-за дуги в эффектном прыжке.

Этот и подобные эпизоды с участием Лилларда позволили "Бакс" отпраздновать домашнюю победу над "Севенти Сиксерс" (118:117). Этот матч стал дебютным в новом сезоне для плеймейкера персонально и команды в целом. Прошлую кампанию "Милуоки" завершил в первом же раунде плей-офф, проиграв серию "Майами" (1:4).

Сам Лиллард провел на паркете 37 минут и стал самым результативным баскетболистом на площадке. Он набрал 39 очков, сделал 8 подборов и отдал 4 передачи. "Филадельфии" же больше всего принес Тайрес Мекси (31 пункт).

Кто такой Дамиан Лиллард

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Вебер Стэйт Уайлдкэтс". Выбран "Портлендом" под 6-м номером драфта НБА-2012.

В составе "Трэйл Блэйзерс" провел 11 сезонов подряд. Наиысшее достижение – финал Западной конференции 2018/19. Был признан Новичком года в 2013-м, а также 7 раз принял участие в Матче всех звезд ассоциации. В этом году выиграл соревнования по трехочковым броскам во время звездного уикенда.

Занимается благотворительностью и увлекается музыкой. Выпустил 4 студийных альбома в жанре хип-хоп как Dame D.O.L.L.A. После смерти Коби Брайанта записал специальный сингл со Снуп Доггом и Дирриком Милано в честь легенды.