Зірки "Динамо" зросли в ціні, але лідер "Шахтаря" на коні: найдорожчі футболісти УПЛ зараз

Футбольний статистичний портал Transfermarkt оновив дані щодо футболістів, які грають в УПЛ. Найбільший прогрес за останні півроку показали футболісти "Динамо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.
Півзахисник Микола Шапаренко подорожчав на 1 млн євро і тепер оцінюється на 10 млн – це найкращий результат серед тих, хто додав у ціні.
Далі йдуть його одноклубники. Володимир Бражко (+2 млн – до 7 млн євро) та Владислав Кабаєв (+1,2 до 3 млн євро), а також захисник Тарас Михавко (+0,7 до 1,5 млн євро) і форвард Едуардо Герреро (+0,7 до 2,5 млн євро).
Серед гравців "Шахтаря" збільшилася ринкова вартість у голкіпера Кіріла Фесюна (+0,6 до 2,5 млн євро). Також подорожчали вінгери Олександр Назаренко з "Полісся" (+0,5 до 1,2 млн євро) та Ілля Квасниця з "Руха" (+0,5 до 3 млн євро).
Втім, незважаючи на масовий "динамівський" прогрес, у загальному заліку лідирують гравці "Шахтаря". "Гірники" розташувалися на чотирьох верхніх сходинках списку, та мають дев'ятьох представників у топ-13 найбільш вартісних гравців УПЛ.
Топ-13 найдорожчих гравців УПЛ за версією Transfermarkt
1. Георгій Судаков ("Шахтар") – 35 млн євро (+0)
2. Микола Матвієнко ("Шахтар") – 18 млн (0)
3-4. Кевін ("Шахтар") – 12 млн (0)
3-4. Марлон Гомес ("Шахтар") – 12 млн (0)
5-6. Владислав Ванат ("Динамо") – 10 млн (0)
5-6. Микола Шапаренко ("Динамо") – 10 млн (+ 1 млн)
7. Артем Бондаренко ("Шахтар") – 9 млн (0)
8-13. Дмитро Різник ("Шахтар") – 7 млн (0)
8-13. Георгій Бущан ("Динамо") – 7 млн (0)
8-13. Дмитро Криськів ("Шахтар") – 7 млн (0)
8-13. Данило Сікан ("Шахтар") – 7 млн (0)
8-13. Олександр Зубков ("Шахтар") – 7 млн (0)
8-13. Володимир Бражко ("Динамо") – 7 млн (+2)
Transfermarkt – це німецький футбольний статистичний портал, який містить інформацію про розклад та результати матчів, а також трансферні новини та вартість гравців.
Незважаючи на те, що дані про вартість гравців носить оціночний характер, дослідники з німецького Центру економічної ефективності виявили їх здебільшого точними.
Раніше стало відомо, що коштовний новачок "Динамо" пропустить тур УПЛ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.