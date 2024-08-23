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Звезда сборной Украины сменил спорт с маркетинговой целью: эффектное видео

Ливерпуль, Пятница 23 августа 2024 13:29
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Звезда сборной Украины сменил спорт с маркетинговой целью: эффектное видео Фото: Виталий Миколенко присоединился к презентации новой формы "ирисок" (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорцив

Защитник национальной команды Украины Виталий Миколенко принял участие в демонстрации нового игрового комплекта ливерпульского "Эвертона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X команды.

25-летний украинец стал одним из лиц рекламной кампании "ирисок". Он вместе с одноклубниками представил третью форму мерсисайдцев на сезон 2024/25.

Дизайнеры экипировки вдохновлялись эстетикой бейсбола. "Гудисон Парк" – домашняя арена "Эвертона" – 100 лет назад принял выставочный поединок американских бейсбольных команд "Чикаго Уайт Сокс" и "Нью-Йорк Джайентс". Как следствие, форма получила нейтральную цветовую гамму.

Миколенко и другие "ириски" превратились в бейсболистов. Украинский легионер попозировал с бейсбольной перчаткой, а португальский форвард Бету взял в руки биту. Техническим спонсором "Эвертона" остались британцы из Castore.

Что известно о "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а переедет на почти 53-тысячный "Брэмли-Мур Док".

"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 триумфовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и взяли единственный европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В прошлом сезоне мерсисайдцы спаслись от вылета, несмотря на снятие 8 очков за финансовые нарушения.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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