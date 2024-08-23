Звезда сборной Украины сменил спорт с маркетинговой целью: эффектное видео
Защитник национальной команды Украины Виталий Миколенко принял участие в демонстрации нового игрового комплекта ливерпульского "Эвертона".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X команды.
25-летний украинец стал одним из лиц рекламной кампании "ирисок". Он вместе с одноклубниками представил третью форму мерсисайдцев на сезон 2024/25.
Дизайнеры экипировки вдохновлялись эстетикой бейсбола. "Гудисон Парк" – домашняя арена "Эвертона" – 100 лет назад принял выставочный поединок американских бейсбольных команд "Чикаго Уайт Сокс" и "Нью-Йорк Джайентс". Как следствие, форма получила нейтральную цветовую гамму.
Миколенко и другие "ириски" превратились в бейсболистов. Украинский легионер попозировал с бейсбольной перчаткой, а португальский форвард Бету взял в руки биту. Техническим спонсором "Эвертона" остались британцы из Castore.
A Grand Old Team.— Everton (@Everton) August 23, 2024
Our new third kit - inspired by a baseball game held at Goodison Park 100 years ago - is out now! pic.twitter.com/B0r5gKF3oH
Что известно о "Эвертоне"
Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а переедет на почти 53-тысячный "Брэмли-Мур Док".
"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 триумфовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и взяли единственный европейский титул.
С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В прошлом сезоне мерсисайдцы спаслись от вылета, несмотря на снятие 8 очков за финансовые нарушения.
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