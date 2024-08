Звезда сборной Украины сменил спорт с маркетинговой целью: эффектное видео

25-летний украинец стал одним из лиц рекламной кампании "ирисок". Он вместе с одноклубниками представил третью форму мерсисайдцев на сезон 2024/25.

Дизайнеры экипировки вдохновлялись эстетикой бейсбола. "Гудисон Парк" – домашняя арена "Эвертона" – 100 лет назад принял выставочный поединок американских бейсбольных команд "Чикаго Уайт Сокс" и "Нью-Йорк Джайентс". Как следствие, форма получила нейтральную цветовую гамму.

Миколенко и другие "ириски" превратились в бейсболистов. Украинский легионер попозировал с бейсбольной перчаткой, а португальский форвард Бету взял в руки биту. Техническим спонсором "Эвертона" остались британцы из Castore.

A Grand Old Team.



Our new third kit - inspired by a baseball game held at Goodison Park 100 years ago - is out now! pic.twitter.com/B0r5gKF3oH