Зірка збірної України залишився без головного тренера в АПЛ

44-річний фахівець втратив посаду керманича "ірисок". Легенда АПЛ зі своїми підопічними, серед яких український оборонець Віталій Миколенко, програв 11 матчів із останніх 14-ти в усіх турнірах.

Напередодні "Евертон" зазнав поразки від "Вест Хема" на виїзді (0:2). Перед цим мерсисайдці зазнали поразок від ще двох конкурентів у боротьбі за виживання – "Саутгемптона" та "Борнмута". Окрім того, "іриски" вилетіли з Кубка ліги та Кубка Англії.

Лемпард очолив "Евертон" торік у січні. Під його керівництвом команда фінішувала на 16-й сходинці за підсумками сезону 2021/22, випередивши зону вильоту на 4 очки. Загалом англійський тренер провів на чолі "ірисок" 44 матчі, в яких мерсисайдці здобули лише 12 перемог. Раніше він працював із "Дербі Каунті" та "Челсі".

Хто такий Френк Лемпард

Уродженець передмістя Лондона, вихованець столичного "Вест Хема". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 1995/96. Виступав у рідній команді до літа 2001 року.

Наступні 13 сезонів провів у "Челсі", з яким здобув 3 чемпіонські титули, 4 Кубка Англії, 2 Кубка ліги, два Суперкубка Англії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів 2011/12 і Лізі Європи 2012/13. Наприкінці кар'єри недовго пограв за "Манчестер Сіті" та "Нью-Йорк Сіті". У складі збірної Англії зіграв 106 матчів (29 м'ячів).

Лемпард виріс у футбольній родині. Його батько – Френк Лемпард-старший – легенда "Вест Хема", а дядько – відомий тренер Харрі Реднапп. У дебютний сезон у статусі тренера Лемпард-молодший вивів "Дербі Каунті" у фінал плей-офф за підвищення до АПЛ.