Звезда сборной Украины остался без главного тренера в АПЛ

44-летний специалист потерял должность наставника "ирисок". Легенда АПЛ со своими подопечными, среди которых украинский защитник Виталий Миколенко, проиграл 11 матчей из последних 14-ти во всех турнирах.

Накануне "Эвертон" потерпел поражение от "Вест Хэма" на выезде (0:2). Перед этим мерсисайдцы потерпели поражение от еще двух конкурентов в борьбе за выживание – "Саутгемптона" и "Борнмута". Кроме того, "ириски" вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии.

Лэмпард возглавил "Эвертон" в январе прошлого года. Под его руководством команда финишировала на 16-й строчке по итогам сезона 2021/22, опередив зону вылета на 4 очка. В общей сложности английский тренер провел во главе "ирисок" 44 матча, в которых мерсисайдцы одержали всего 12 побед. Ранее он работал с "Дерби Каунти" и "Челси".

Кто такой Фрэнк Лэмпард

Уроженец пригорода Лондона, воспитанник столичного "Вест Хэма". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 1995/96. Выступал в родной команде до лета 2001 года.

Следующие 13 сезонов провел в "Челси", с которым завоевал 3 чемпионских титула, 4 Кубка Англии, 2 Кубка лиги, два Суперкубка Англии, а также триумфовал в Лиге чемпионов 2011/12 и Лиге Европы 2012/13. На закате карьеры недолго поиграл в составе "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити". В составе сборной Англии сыграл 106 матчей (29 мячей).

Лэмпард вырос в футбольной семье. Его отец – Фрэнк Лэмпард-старший – легенда "Вест Хэма", а дядя – известный тренер Харри Реднапп. В дебютный сезон в статусе тренера Лэмпард-младший вывел "Дерби Каунти" в финал плей-офф за повышение в АПЛ.