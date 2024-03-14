Зірка збірної України розпочав "переслідування" Реброва. Мудрик і ще двоє – продовжують

21-річний центрбек напередодні голом доклався до вольової перемоги "Борнмута" на домашній арені над "Лутоном" (4:3). Українець витратив 33 матчі Прем'єр-ліги на те, щоб відкрити лік забитим м'ячам в англійській першості.

Забарний став восьмим представником України, який забив у чемпіонаті Англії. Клуб голеадорів-українців відкрив Ребров. У сезоні 2000/01 новачок лондонського "Тоттенхема" оформив 9 м'ячів у Прем'єр-лізі (29 поєдинків). Ще 1 гол нападник оформив у наступній кампанії та відчалив до Туреччини.

Цифри Реброва за понад два десятиліття не змогли перевершити чимало співвітчизників. Найближчими були лідери збірної України двох різних епох – Андрій Шевченко та Андрій Ярмоленко. Перший за 2,5 сезони в складі столичного "Челсі" оформив 9 голів (48 матчів) у чемпіонаті Англії. На один забитий за лондонський "Вест Хем" м'яч менше в другого (66 поєдинків).

Натомість екс-форвард "Ліверпуля" Андрій Воронін зупинився на п'яти голах (27 матчів). Посунути заслужених ветеранів вітчизняного футболу намагатиметься молодь. Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик оформив 4 м'ячі (36 поєдинків), оборонець ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенко – 3 голи (70 матчів), а універсал лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко – 2 (125).

Зате останній вирвався в лідери серед українських гвардійців АПЛ. Зінченко два роки тому обійшов колишнього оборонця "Арсенала" та "Вулверхемптона" Олега Лужного (81 матч). Невдовзі тепер функціонера Української асоціації футболу намагатиметься обійти і Миколенко. А відкрив чемпіонат Англії для українців Олександр Євтушок, який у середині 90-х провів 3 поєдинки за скромний "Ковентрі".

Українці за кількістю забитих м'ячів у Прем'єр-лізі:

Сергій Ребров – 10

Андрій Шевченко – 9

Андрій Ярмоленко – 8

Андрій Воронін – 5

Михайло Мудрик – 4

Віталій Миколенко – 3

Олександр Зінченко – 2

Ілля Забарний – 1

Українці за кількістю поєдинків у Прем'єр-лізі: