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Звезда сборной Украины начал "преследование" Реброва. Мудрик и еще двое – продолжают

Фото: Олег Лужный и Сергей Ребров покоряли АПЛ на рубеже веков (thesun.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Защитник "Борнмута" Илья Забарный пополнил список украинских футболистов, отличившихся забитыми мячами в чемпионате Англии. Наверху перечня бомбардиров – руководитель национальной команды Украины Сергей Ребров.

Коротко о голевых подвигах украинских футболистов в английской Премьер-лиге – в подборке РБК-Украина.

21-летний центрбек накануне голом приложился к волевой победе "Борнмута" на домашней арене над "Лутоном" (4:3). Украинец потратил 33 матча Премьер-лиги на то, чтобы открыть счет забитым мячам в английском первенстве.

Забарный стал восьмым представителем Украины, забившим в чемпионате Англии. Клуб голеадоров-украинцев открыл Ребров. В сезоне 2000/01 новичок лондонского "Тоттенхэма" оформил 9 мячей в Премьер-лиге (29 поединков). Еще 1 гол нападающий оформил в следующей кампании и отправился в Турцию.

Цифры Реброва за два десятилетия не смогли превзойти немало соотечественников. Ближайшими были лидеры сборной Украины двух разных эпох – Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко. Первый за 2,5 сезона в составе столичного "Челси" оформил 9 голов (48 матчей) в чемпионате Англии. На один забитый за лондонский "Вест Хэм" мяч меньше у второго (66 поединков).

Зато экс-форвард "Ливерпуля" Андрей Воронин остановился на пяти голах (27 матчей). Подвинуть заслуженных ветеранов отечественного футбола постарается молодежь. Вингер "Челси" Михаил Мудрик оформил 4 мяча (36 поединков), защитник ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко – 3 гола (70 матчей), а универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко – 2 (125).

Зато последний вырвался в лидеры среди украинских гвардейцев АПЛ. Зинченко два года назад обошел бывшего защитника "Арсенала" и "Вулверхэмптона" Олега Лужного (81 матч). Вскоре теперь функционер Украинской ассоциации футбола будет пытаться обойти и Миколенко. А открыл чемпионат Англии для украинцев Александр Евтушок, который в середине 90-х провел 3 поединка за скромный "Ковентри".

Украинцы по количеству забитых мячей в Премьер-лиге:

  • Сергей Ребров – 10
  • Андрей Шевченко – 9
  • Андрей Ярмоленко – 8
  • Андрей Воронин – 5
  • Михаил Мудрик – 4
  • Виталий Миколенко – 3
  • Александр Зинченко – 2
  • Илья Забарный – 1

 

Украинцы по количеству поединков в Премьер-лиге:

  • Александр Зинченко – 125
  • Олег Лужный – 81
  • Виталий Миколенко – 70
  • Андрей Ярмоленко – 66
  • Сергей Ребров – 59
  • Андрей Шевченко – 48
  • Михаил Мудрик – 36
  • Илья Забарный – 33
  • Андрей Воронин – 27
  • Егор Ярмолюк – 17
  • Александр Евтушок – 3

К слову, бразилец Роналдо сыграл в Воскресной лиге с маркетинговой целью.

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Александр ЗинченкоАндрей ВоронинСергей РебровЯрмоленкоОлег ЛужныйЧемпионат Англии