Зірка збірної України підписав новий контракт зі середняком АПЛ

21-річний центрбек пролонгував угоду з "вишнями". Прийдешній сезон стане третім для українця на "Віталіті Стедіум".

Забарний підписав контракт із "Борнмутом" на 5 років. Попередній договір зі середняком був розрахований до літа 2028-го. "Вишні" вирішили покращити фінансові умови для оборонця після класного попереднього сезону.

"Я пережив багато хороших моментів, минулий сезон був важливим для мене. Ми набрали рекордну кількість очок, але спроможні на більше, це справді чудове місце, тож я радий продовжити своє перебування", – прокоментував подію Забарний.

Хто такий Ілля Забарний

Уродженець Києва, вихованець академії столичного "Динамо". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2020/21.

У лавах рідної команди провів 84 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Восени 2020-го центрбек дебютував у збірній України. У січні торік перейшов у "Борнмут" орієнтовно за 22,7 млн євро. З тих пір зіграв 47 поєдинків за "вишень" (1 гол).

У 21 рік награв уже 39 матчів (1 м'яч) у складі національної команди. Учасник Євро-2020 та Євро-2024.