Зірка збірної України натякнув на близький трансфер

30-річний українець, схоже, вдруге впродовж 2023 року перейде до іншої команди. У плани нового тренерського штабу марсельського "Олімпіка" півзахисник не входить.

Маліновський опублікував у соцмережі світлину з тренування і додав емодзі пісочного годинника. Цей недвозначний символ натякнув на кар'єрні зміни для хавбека. Інтерес до нього приписують італійському "Торіно" та стамбульському "Бешикташу".

Раніше Маліновський нібито погодився на трансфер до Серії А. "Гранатові" збираються орендувати українця з правом викупу. Повноцінний перехід хавбека коштуватиме туринцям 10 млн євро. Стільки ж віддав за нього "Марсель".

Маліновський є вихованцем донецького "Шахтаря", але на професіональному рівні виступав за "Севастополь" і луганську "Зорю". Пізніше його орендував бельгійський "Генк", який згодом викупив контракт хавбека за 2 млн євро. "Аталанта" ж придбала хавбека за 13,6 млн у 2019 році. У складі збірної України Маліновський провів 55 поєдинків, у яких оформив 7 голів.