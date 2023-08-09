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Звезда сборной Украины намекнул на близкий трансфер

Фото: Руслан Малиновский против Марко Верратти (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник национальной команды Украины Руслан Малиновский, по всей видимости, вскоре сменит клубную прописку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter хавбека.

30-летний украинец, похоже, во второй раз в 2023 году перейдет в другую команду. В планы нового тренерского штаба марсельского "Олимпика" полузащитник не входит.

Малиновский опубликовал в соцсети фотографию с тренировки и добавил эмодзи песочных часов. Этот недвусмысленный символ намекнул на карьерные перемены для хавбека. Интерес к нему приписывают итальянскому "Торино" и стамбульскому "Бешикташу".

Ранее Малиновский якобы согласился на трансфер в Серию А. "Гранатовые" собираются арендовать украинца с правом выкупа. Полноценный переход хавбека обойдется туринцам в 10 млн евро. Столько же отдал за него "Марсель".

Малиновский является воспитанником донецкого "Шахтера", но на профессиональном уровне выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю". Позже его арендовал бельгийский "Генк", впоследствии выкупивший контракт хавбека за 2 млн евро. "Аталанта" же приобрела хавбека за 13,6 млн в 2019 году. В составе сборной Украины Малиновский провел 55 матчей, в которых оформил 7 голов.

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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Марсель