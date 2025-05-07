Зірка збірної України ліг під ніж та завершив сезон

Футболіст переніс планову хірургічну операцію з видалення металевих пластин із правої ноги, встановлених після травми, отриманої у вересні в матчі проти "Венеції".

Процедура мала профілактичний характер, і тепер 32-річний гравець зосередиться на реабілітації. Очікується, що Маліновський повністю відновиться до старту підготовки команди до нового сезону.

Маліновський у сезоні-2024/25

21 вересня 2024 року в матчі 5-го туру Серії А проти "Венеції" вітчизняний футболіст зазнав моторошної травми, через яку пропустив майже весь сезон. Медики виявили в нього вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Уже наступного дня футболіст був прооперований. Тоді ж лікарі назвали орієнтовні терміни його відновлення – від трьох місяців. Лише в січні поточного року українець відновив тренування з м'ячем.

У березні українець провів перший матч за півроку, вийшовши на заміну на 75-й хвилині гри проти "Кальярі". Після відновлення від травми гравець збірної України зіграв чотири матчі, у яких відзначився двома асистами у поєдинку проти "Лечче" (2:1). Потім отримав чергове пошкодження, через яке пропустив чотири поєдинки клубу в чемпіонаті Італії.

Загалом у сезоні 2024/25 Маліновський провів 10 матчів за "Дженоа" в усіх турнірах та віддав три гольові передачі.

У лавах збірної України зіграв на старті Ліги націй-2024/25 10 хвилин проти Албанії та 12 – проти Чехії.

У поточному розіграші Серії A "Дженоа" після 35 турів займає 13-е місце з 39 очками.