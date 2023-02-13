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Зірка збірної Чехії зробив камінг-аут: він грав у Серії А та на Євро-2020

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Прага, Понеділок 13 лютого 2023 18:13
Зірка збірної Чехії зробив камінг-аут: він грав у Серії А та на Євро-2020 Фото: Якуб Янкто проти збірної України (facebook.com/narodak)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник празької "Спарти" та збірної Чехії Якуб Янкто публічно оголосив, що є геєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

27-річний хавбек розкрив власну сексуальну орієнтацію. Чех записав спеціальне відео з добровільним зізнанням про власні вподобання.

"Як і всі інші я маю сильні та слабкі сторони. У мене є родина, друзі, робота, яку я впродовж багатьох років намагаюся виконувати якомога краще з усією серйозністю, професіоналізмом і пристрастю. Але як і всі, я хочу жити вільним, без страху, упереджень та насильства, у любові. Я гомосексуаліст і не приховуватиму цього", – заявив Янкто.

За кілька годин після заяви півзахисника його підтримали провідні футбольні організації та світові футбольні гранди. Зокрема, слова підтримки чеському футболісту надіслали ФІФА, УЄФА, англійська Прем'єр-ліга, мадридський "Реал", "Барселона" та багато інших.

Якуб Янкто зростав у структурі празької "Славії". Ще юніором його за 700 тисяч євро підписав "Удінезе", а на професіональному рівні він дебютував у складі "Асколі" як орендований. Також виступав за "Сампдорію" і "Хетафе", а перед сезоном 2022/23 перебрався до "Спарти". У складі збірної Чехії Янкто провів 45 матчів (4 голи).

До слова, раніше тенісистка Подороска зізналася в коханні до партнерки по збірній Аргентини.

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