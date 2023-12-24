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Зірка "Торонто" з дублем і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Коламбус, Неділя 24 грудня 2023 10:59
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Зірка "Торонто" з дублем і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Остон Меттьюз (крайній праворуч) набрав три пункти проти "Коламбуса" (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Торонто Мейпл Ліфс" Остона Меттьюза найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Американець доклався до виїзної перемоги над "Коламбусом" (4:1). Він закинув дві шайби та віддав результативну передачу на партнера по команді.

У середині першого періоду саме Меттьюз відкрив рахунок, влучно кинувши з правої зони після передачі Марнера. А в дебюті другої 20-хвилинки команди обмінялися шайбами – на гол господаря льоду Денфорта "Торонто" відповів результативним випадом Тавареса. А згодом Меттьюз у дотик "прошив" голкіпера кидком під стійку.

У фінальному періоді добив "Блю Джекетс" Нюландер. Герой дня цього разу опанував роль асистента. "Мейпл Ліфс" завдяки перемозі піднялися на 4-те місце в Східній конференції НХЛ. "Коламбус" тут же – на передостанній сходинці.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Ванкувера" Андрєй Кузьменко та центрфорвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Міка Зібанеджад. Росіянин оформив дубль у протистоянні зі "Сан-Хосе" (7:4). Натомість швед записав до свого активу гол і два асисти проти "Баффало" (4:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

Зірка &quot;Торонто&quot; з дублем і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні нападник "Детройта" Кейн очолив трійку героїв дня з трьома пунктами проти "Філадельфії".

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