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Звезда "Торонто" с дублем и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Коламбус, Воскресенье 24 декабря 2023 10:59
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Звезда "Торонто" с дублем и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Остон Мэттьюз (крайний справа) набрал три пункта против "Коламбуса" (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрфорварда "Торонто Мейпл Лифс" Остона Мэттьюза лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американец приложился к выездной победе над "Коламбусом" (4:1). Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу партнеру по команде.

В середине первого периода именно Мэттьюз открыл счет, метко бросив из правой зоны после передачи Марнера. А в дебюте второй 20-минутки команды обменялись шайбами – на гол хозяина льда Денфорта "Торонто" ответил результативным выпадом Тавареса. А впоследствии Мэттьюз в касание "прошил" голкипера броском под штангу.

В финальном периоде добил "Блю Джекетс" Нюландер. Герой дня в этот раз овладел ролью ассистента. "Мейпл Лифс" благодаря победе поднялись на 4-е место в Восточной конференции НХЛ. "Коламбус" здесь же – на предпоследней строчке.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Ванкувера" Андрей Кузьменко и центрфорвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанеджад. Россиянин оформил дубль в противостоянии с "Сан-Хосе" (7:4). В свою очередь швед записал в свой актив гол и два ассиста против "Баффало" (4:3 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ:

Звезда &quot;Торонто&quot; с дублем и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне ветеран "Детройта" Кейн возглавил тройку героев дня с тремя пунктами против "Филадельфии".

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