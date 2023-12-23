ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ветеран "Детройта" з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Детройт, Субота 23 грудня 2023 10:14
UA EN RU
Ветеран "Детройта" з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Патрік Кейн двічі покарав "Філадельфію" (twitter.com/DetroitRedWings)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Детройт Ред Вінгз" Патріка Кейна першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Триразовий володар Кубка Стенлі доклався до перемоги "Ред Вінгз" у шаленій перестрілці з "Філадельфією" (7:6 Б). Він закинув дві шайби, асистував одноклубнику та реалізував вирішальний буліт.

Кейн до середини стартового періоду відзначився двічі. Спершу він зіграв на добиванні після кидка Ларкіна, а потім проштовхнув шайбу за лінію в блискавичній атаці "Детройта". "Флаєрс" відповіли голом Брінка, але господарі забили ще тричі – Спронг, Комфер і Гостісбер із передачі Кейна.

Утім, у другій та третій 20-хвилинках "Філадельфія" зуміла відігратися. Більше того, після шайб Кутюр'є, Фроста, Гетевея, Лотона та Тіппетта гості вийшли вперед. Довелося брати відповідальність на себе Ларкіну, щоб перевести гру в овертайм. Після безгольової п'ятихвилинки детройтці Реймонд і Кейн реалізували буліти.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Детройта" Алекс Дебрінкет і нападник "Вінніпега" Гебріел Віларді. Перший віддав 3 результативні передачі в протистоянні з "Флаєрс" (7:6 Б). Натомість другий оформив шайбу та віддав асист у розгромі "Бостона" (5:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Детройт" – "Філадельфія" – 7:6 Б (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 2:0)
  • "Рейнджерс" – "Едмонтон" – 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)
  • "Вінніпег" – "Бостон" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
  • "Чикаго" – "Монреаль" – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

До слова, раніше підготували анонс спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ