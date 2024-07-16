Зірка "Шахтаря" заблагав про трансфер безсмертним хітом "Океану Ельзи"

21-річний хавбек поділився цікавою історією у соцмережі. Він поширив рейтинг готових до виступів у провідних чемпіонатах Європи виконавців до 23-х років.

Судаков опинився на 9-й сходинці такої класифікації. Українець ніяк не прокоментував потрапляння в список, але зробив натяк, вочевидь, для керівництва "гірників". До сторіз він додав композицію "Відпусти" гурту "Океан Ельзи", в приспіві якої промовиста фраза "Вiдпусти, я благаю вiдпусти".

Після продажу Михайла Мудрика в лондонський "Челсі" Судаков наступним молодим вихованцем "Шахтаря" на продаж. Взимку "гірники" підписали з хавбеком новий контракт, у якому передбачили відступні в розмірі 150 млн євро. Договір чинний до кінця 2028 року.

Судаков пробився до першої команди "Шахтаря" восени 2020-го. Загалом хавбек провів 101 поєдинок за "гірників" у всіх турнірах, у яких забив 20 голів і віддав 18 результативних передач. Цьогоріч він став чемпіоном України з донеччанами.

"Шахтар" у міжсезоння-2024

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо.

На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів. До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці, зокрема атакувальний хавбек Педрінью. Відновили тренувальний процес Судаков та інші задіяні на Євро-2024 гравці.

У липні на "гірників" чекають кілька спарингів, зокрема проти стамбульського "Бешикташа" та англійського "Іпсвіча". Новий сезон "Шахтар" мав розпочати поєдинком стартового туру Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли". Проте, матч перенесли через Олімпійські ігри.