"Шахтар" розпочав продаж квитків на Лігу чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Гірники" почали продавати пакети квитків на головний єврокубок. Абонемент дозволить відвідати всі домашні поєдинки чемпіона України в основній сітці турніру.

"Шахтар" у прийдешньому сезоні Ліги чемпіонів гарантовано матиме 4 домашні матчі. Купівля пакету дозволить отримати квитки на кожен із цих поєдинків. Ціни на пакети стартують від 95 євро, а придбати перепустки можна на клубному сайті.

У сезоні 2024/25 "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів у німецькому Гельзенкірхені. "Гірники" ділитимуть "Фелтінс-Арену" з місцевим "Шальке". "Кобальтові" продовжують виступи в Другій Бундеслізі.

"Шахтар" у міжсезоння-2024

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо.

На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів. До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці, зокрема атакувальний хавбек Педрінью. Відновили тренувальний процес і задіяні на Євро-2024 гравці.

У липні на "гірників" чекають кілька спарингів, зокрема проти англійського "Іпсвіча". Новий сезон "Шахтар" мав розпочати поєдинком стартового туру Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли". Проте, матч перенесли через Олімпійські ігри.