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Зірка середняка УПЛ став гравцем туру чемпіонату України

Фото: Євген Волинець виходить на матч УПЛ (facebook.com/fckoloskovalivka)
Автор: Антон Федорців

Провідні вітчизняні експерти обрали найсильнішого виконавця у 13-му турі української Прем'єр-ліги. Він гарантував ковалівському "Колосу" позитивний результат проти київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Воротар "хліборобів" – Євген Волинець – гравець туру чемпіонату України. Він втримав ворота на замку в протистоянні з "Динамо" в столиці.

Кандидат у збірну України вийшов у старті ковалівців і провів на полі всі 90 хвилин. Він не дозволив відзначитися жодному з "динамівців" та оформив 6-й для себе "сухий" матч у нинішньому сезоні. Загалом голкіпер провів 12 поєдинків у Прем'єр-лізі, в яких пропустив 14 м'ячів.

Волинця визнали найкращим у 13-му турі за рішенням фахівців експертної ради. До неї увійшли знані в минулому бомбардири та тренери: Венглинський, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин і Яворський. У попередньому турі гравцем тижня став вінгер "Динамо" Циганков.

Раніше петровський "Інгулець" звільнив керманича команди та призначив в. о. головного тренера. Сергій Лавриненко втратив посаду після поразки від харківського "Металіста 1925". Він працював на чолі петровців понад 6 років.

До слова, раніше "Дніпро-1" зіграв унічию з "Ворсклою" на Закарпатті.

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