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Аутсайдер УПЛ звільнив головного тренера: українця замінить іноземець

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Кіровоградська область, Понеділок 14 листопада 2022 09:55
Аутсайдер УПЛ звільнив головного тренера: українця замінить іноземець Фото: Сергій Лавриненко залишився без роботи (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Поразка від харківського "Металіста 1925" у 13-му турі української Прем'єр-ліги виявилася фатальною для керманича "Інгульця" з Петрова Сергія Лавриненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

47-річний фахівець звільнений з посади. Він працював на чолі "козаків" понад 6 років.

Лавриненко залишився без роботи на фоні невдалих результатів команди. За 11 матчів Прем'єр-ліги в нинішньому сезоні "Інгулець" здобув лише одну перемогу (над "Зорею" – 1:0) і розташувався в зоні вильоту. Наразі в активі петровців 7 очок і відставання на два пункти від рятівної позиції.

Боси клубу призначили виконувачем обов'язків головного тренера Младена Бартуловіча. У штабі Лавриненка хорват був асистентом керманича команди. До того він провів 2 сезони за "Інгулець" (45 матчів, 8 м'ячів у всіх турнірах).

Хто такий Младен Бартуловіч

Колишній півзахисник, вихованець "Хайдука" зі Спліта.

На професіональному рівні дебютував у рідній команді в 2004 році. Через два роки за 500 тисяч євро перебрався до "Дніпра". Виступав на правах оренди за низку українських команд – "Кривбас", столичний "Арсенал", "Карпати".

Пізніше захищав кольори "Ворскли", польської "Медзі" з Легніци, "Волині" та "Інгульця". Провів 2 матчі за збірну Хорватії.

Напередодні "Інгулець" зазнав поразки від "Металіста 1925" на виїзді. Петровці відкрили рахунок зусиллями Козака в середині першого тайму. Однак, пізніше пропустили двічі та програли вшосте в сезоні.

До слова, раніше "Дніпро-1" зіграв унічию з "Ворсклою" на Закарпатті.

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