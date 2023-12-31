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Зірка "Рейнджерс" із хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Вінсент Трочек і Артємій Панарін влаштували розгром "Тампи-Бей" (thewesterlysun.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємія Панаріна найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Російський вінгер допоміг "синьосорочечникам" розгромити "Тампу-Бей" на виїзді (5:1). Він закинув три шайби співвітчизнику Андрєю Васілєвскому.

Саме Панарін відкрив рахунок у дебюті зустрічі, коли в дотик завершив атаку за участі Лафреньєра та Трочека. Згодом останній подвоїв перевагу "Нью-Йорка". У другому періоді на гол господаря льоду Кучерова шайбою відповів "рейнджер" Крайдер.

У третій 20-хвилинці до справи взявся Панарін. Спершу він пройшов оборонця і з правої зони влучно кинув у дальній кут. А потім після серії передач із Фоксом влучно пробив повз голкіпера та піднявся в топ-15 росіян НХЛ за результативністю.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Бостона" Давід Пастрняк і воротар "Рейнджерс" Ігор Шестьоркін. Чех оформив дубль і асист у протистоянні з "Нью-Джерсі" (5:2). Натомість росіянин зробив 34 сейви за матч проти "Тампи-Бей".

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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