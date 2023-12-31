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Звезда "Рейнджерс" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Винсент Трочек и Артемий Панарин устроили разгром "Тампы-Бэй" (thewesterlysun.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Российский вингер помог "синерубашечникам" разгромить "Тампу-Бэй" на выезде (5:1). Он забросил три шайбы соотечественнику Андрею Василевскому.

Именно Панарин открыл счет в дебюте встречи, когда в касание завершил атаку с участием Лафреньера и Трочека. Впоследствии последний удвоил преимущество "Нью-Йорка". Во втором периоде на гол хозяина льда Кучерова шайбой ответил "рейнджер" Крайдер.

В третьей 20-минутке за дело взялся Панарин. Сначала он прошел защитника и из правой зоны метко бросил в дальний угол. А затем после серии передач с Фоксом точно пробил мимо голкипера и поднялся в топ-15 россиян НХЛ по результативности.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Бостона" Давид Пастрняк и вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Чех оформил дубль и ассист в противостоянии с "Нью-Джерси" (5:2). Зато россиянин совершил 34 сэйва за матч против "Тампы-Бэй".

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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