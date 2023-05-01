Зірка "Прометея" потрапив до символічної першої п'ятірки Єврокубка

Досвідчений американець опинився у п'ятірці найкращих престижних змагань. Компанію лідеру вітчизняного гранда склали дует із "Тюрк Телекома" Джеріан Грант і Аксель Бутей, а також форвард "Гран Канарії" Джон Шурна та центровий Анте Томіч із "Ховентута".

"Весь сезон вболівальники Єврокубка мали змогу насолоджуватися стрімкими данками форварда "Прометея" Стефенса. Але він показав набагато більше, ніж це. У своєму другому сезоні у змаганні 32-річний гравець набирав у середньому 13.2 очка, робив 5.9 підбирань та 15.1 PIR, а також допомагав новачку "Прометею" дійти до півфіналу", – відзначили організатори.

Американський форвард провів 21 поєдинок за слобожанців у Єврокубку. Саме Стефенс став одним із творців 13-матчевої переможної серії "Прометея" на груповому етапі та в плей-офф. Окрім того, ветеран став четвертим у турнірі за точністю двоочкових (72,8%).

Стефенс не був обраний на драфті НБА-2013, але кілька разів перебував у таборах тамтешніх команд – "Маямі", "Далласа", "Нью-Орлеана", "Клівленда", "Мемфіса" (1 матч у сезоні 2018/19). Провів 3 поєдинки асоціації за "Мілуокі Бакс" у сезоні 2013/14. Кольори "Прометея" захищає з 2020-го (з перервами).