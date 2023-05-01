RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда "Прометея" попал в символическую первую пятерку Еврокубка

Фото: Ди Джей Стефенс (в центре) заслужил признание после сезона (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы баскетбольного Еврокубка внесли в команду мечты по итогам сезона 2022/23 легкого форварда "Прометея" из Слобожанского Ди Джея Стефенса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Опытный американец оказался в пятерке лучших престижных соревнований. Компанию лидеру отечественного гранда составили дуэт из "Тюрк Телекома" Джериан Грант и Аксель Бутей, а также форвард "Гран Канарии" Джон Шурна и центровой Анте Томич из "Ховентута".

"Весь сезон болельщики Еврокубка имели возможность наслаждаться стремительными данками форварда "Прометея" Стефенса. Но он показал намного больше, чем это. В своем втором сезоне в соревновании 32-летний игрок набирал в среднем 13.2 очка, делал 5,9 подборов и 15.1 PIR, а также помогал новичку "Прометею" дойти до полуфинала", – отметили организаторы.

Американский форвард провел 21 поединок за слобожанцев в Еврокубке. Именно Стефенс стал одним из творцов 13-матчевой победной серии "Прометея" на групповом этапе и в плей-офф. Кроме того, ветеран стал четвертым в турнире по точности двухочковых (72,8%).

Стефенс не был выбран на драфте НБА-2013, но несколько раз побывал в лагерях тамошних команд – "Майами", "Далласа", "Нью-Орлеана", "Кливленда", "Мемфиса" (1 матч в сезоне 2018/19). Провел 3 поединка ассоциации за "Милуоки Бакс" в сезоне 2013/14. Цвета "Прометея" защищает с 2020-го (с перерывами).

К слову, ранее "Прометей" потерпел поражение от "Тюрк Телекома" в полуфинале Еврокубка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол