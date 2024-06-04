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Зірка НБА став продюсером фільму в стилі голлівудського хіта

Фото: Янніс Адетокунбо вирішив зайнятися кінобізнесом (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Лідер "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокунбо вирішив спробувати сили в кінематографі. Зірковий баскетболіст розпочне з місця за кадром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Basket News.

29-річний важкий форвард стане продюсером кримінальної стрічки. До кіновиробництва долучиться його компанія Improbable Media.

Адетокунбо підписав контракт на зйомки повнометражного фільму. Дебютною картиною зірки повинна стати комедія в стилі "Одинадцяти друзів Оушена". Події стрічки розгорнуться на батьківщині баскетболіста – Греції.

Режисером і сценаристом поки безіменного фільму стане Крістофер Андре Маркс. Раніше він знімав спортивні фільми. Його серіал "Король Отто" присвячений сенсаційному тріумфу футбольної збірної Греції на Євро-2004 під керівництвом німця Отто Рехагеля.

Хто такий Янніс Адетокунбо

Уродженець столиці Греції, син іммігрантів із Нігерії. Вихованець афінського "Філатлітікоса".

У грудні 2012 року підписав контракт із іспанською "Сарагосою". На Піренеї так і не поїхав, а на драфті НБА-2013 був обраний "Мілуокі Бакс" під 15-м номером. Дебютував за океаном у сезоні 2013/14.

У 2021 році Янніс привів "Мілуокі" до першого за 50 років чемпіонського титулу в НБА та став MVP фінальної серії. Двічі визнавався MVP асоціації (2019, 2020). У складі збірної Греції став найкращим бомбардиром Євробаскету-2022.

До слова, раніше Йокіч став Найціннішим гравцем сезону НБА втретє в кар'єрі.

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