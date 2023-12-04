Зірка НБА отримав сміховинний штраф за невдалий артистизм
Лідер "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч нарвався на покарання від функціонерів Національної баскетбольної асоціації за мотивами поєдинку проти "Сакраменто Кінгз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА.
28-річний серб оштрафований на 2 тисячі доларів. Балканець покараний за флопінг – навмисне чи перебільшене падіння після невеликого контакту чи взагалі за його відсутності з метою отримання фолу на собі.
У одному з епізодів протистояння з "Кінгз" (117:123) Йокіч упав на паркет після єдиноборства з лідером "Сакраменто" Домантасом Сабонісом. Литовський гренадер отримав фол від суддів. Утім, тепер асоціація вирішила покарати понад двометрового серба за симуляцію.
У нинішньому сезоні Йокіч іде в лідерах за трьома ключовими показниками – кількістю очок, підбирань і передач. Середні цифри балканського центрового – 29 очок, 12.8 підбирань, 9.8 передач і 1.2 перехоплення за 34 хвилини на паркеті.
Хто такий Нікола Йокіч
Уродженець сербського Сомбора, виховувався у белградському клубі "Мега". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2013/14 у матчах чемпіонату Сербії та Адріатичної ліги.
На драфті НБА-2014 обраний "Денвером". Дебютував у складі "Наггетс" у сезоні 2015/16. Двічі Найцінніший гравець НБА (2021, 2022), учасник Матчу всіх зірок (2019, 2020, 2021, 2022). Здобув "срібло" Олімпіади в Токіо зі збірною Сербії. Чемпіон НБА-2023 і MVP фінальної серії.
Стиль гри Йокіча з передачами однією рукою часто порівнюють із ватерполістами. "Сомборський трюк" – названий на честь центрового стрибок з правої ноги перед високим аркоподібним кидком.
До слова, раніше Леброн Джеймс встановив новий орієнтир результативності регулярки НБА.
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