Звезда НБА получил уморительный штраф за неудачный артистизм
Лидер "Денвер Наггетс" Никола Йокич нарвался на наказание от функционеров Национальной баскетбольной ассоциации по мотивам поединка против "Сакраменто Кингз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НБА.
28-летний серб оштрафован на 2 тысячи долларов. Балканец наказан за флопинг – умышленное или преувеличенное падение после небольшого контакта или вообще при его отсутствии с целью получения фола на себе.
В одном из эпизодов противостояния с "Кингз" (117:123) Йокич упал на паркет после единоборства с лидером "Сакраменто" Домантасом Сабонисом. Литовский гренадер получил фол от судей. Впрочем, теперь ассоциация решила наказать свыше двухметрового серба за симуляцию.
В нынешнем сезоне Йокич идет в лидерах по трем ключевым показателям – количеству очков, подборов и передач. Средние цифры балканского центрового – 29 очков, 12.8 подборов, 9.8 передач и 1.2 перехвата за 34 минуты на паркете.
Кто такой Никола Йокич
Уроженец сербского Сомбора, воспитывался в белградском клубе "Мега". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.
На драфте НБА-2014 выбран "Денвером". Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019, 2020, 2021, 2022). Завоевал "серебро" Олимпиады в Токио со сборной Сербии. Чемпион НБА-2023 и MVP финальной серии.
Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – назван в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.
К слову, ранее Леброн Джеймс установил новый ориентир результативности регулярки НБА.
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