Зірка "Наполі" побив повітряний рекорд Роналду: відео

Епізод із рекордом Віктора Осімхена на відео з 6:51

Нігерійський нападник оформив дубль у 21-му турі національної першості. Суперником "партенопейців" на виїзді була "Спеція".

Осімхен побив рекорд Кріштіану Роналду, встановлений тим у часи виступів за туринський "Ювентус". Під час першого забитого м'яча бомбардир "Наполі" вистрибнув на 2,58 м і головою відправив м'яч у сітку воріт Дронговскі. Цей показник у верхній точці стрибка на 2 см кращий за результат португальця понад трирічної давнини.

Згодом Осімхен оформив і другий м'яч, встановивши підсумковий рахунок поєдинку (3:0). Тепер нагорі турнірної таблиції Серії А "Наполі" випереджає міланський "Інтер" на 13 пунктів. Неаполітанці набрали 56 очок за 21 матч чемпіонату.

Сам форвард-рекордсмен – лідер снайперських перегонів італійської першості. Осімхен забив 16 м'ячів. На чотири голи менше в його співвітчизника Адемоли Лукмана з "Аталанти".