Звезда "Наполи" побил воздушный рекорд Роналду: видео

Эпизод с рекордом Виктора Осимхена на видео с 6:51

Нигерийский нападающий оформил дубль в 21-м туре национального первенства. Соперником "партенопейцев" на выезде была "Специя".

Осимхен побил рекорд Криштиану Роналду, установленный тем во время выступлений в туринском "Ювентусе". Во время первого забитого мяча бомбардир "Наполи" выпрыгнул на 2,58 м и головой отправил мяч в сетку ворот Дронговски. Этот показатель в верхней точке прыжка на 2 см лучше результата португальца свыше трехлетней давности.

Затем Осимхен оформил и второй мяч, установив итоговый счет поединка (3:0). Теперь наверху турнирной таблицы Серии А "Наполи" опережает миланский "Интер" на 13 пунктов. Неаполитанцы набрали 56 очков в 21-м матче чемпионата.

Сам форвард-рекордсмен – лидер снайперской гонки итальянского первенства. Осимхен забил 16 мячей. На четыре гола меньше у его соотечественника Адемолы Лукмана из "Аталанты".