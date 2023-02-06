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Звезда "Наполи" побил воздушный рекорд Роналду: видео

Фото: Виктор Осимхен в кругу одноклубников (facebook.com/SSCNapoli)
Автор: Антон Федорцив

Результативный форвард Виктор Осимхен не только ведет "Наполи" к титулу в Серии А, но и устанавливает новые ориентиры для достижений в чемпионате Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere dello Sport.

Эпизод с рекордом Виктора Осимхена на видео с 6:51

Нигерийский нападающий оформил дубль в 21-м туре национального первенства. Соперником "партенопейцев" на выезде была "Специя".

Осимхен побил рекорд Криштиану Роналду, установленный тем во время выступлений в туринском "Ювентусе". Во время первого забитого мяча бомбардир "Наполи" выпрыгнул на 2,58 м и головой отправил мяч в сетку ворот Дронговски. Этот показатель в верхней точке прыжка на 2 см лучше результата португальца свыше трехлетней давности.

Затем Осимхен оформил и второй мяч, установив итоговый счет поединка (3:0). Теперь наверху турнирной таблицы Серии А "Наполи" опережает миланский "Интер" на 13 пунктов. Неаполитанцы набрали 56 очков в 21-м матче чемпионата.

Сам форвард-рекордсмен – лидер снайперской гонки итальянского первенства. Осимхен забил 16 мячей. На четыре гола меньше у его соотечественника Адемолы Лукмана из "Аталанты".

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

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