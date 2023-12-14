Зірка "Мілуокі" оновив рекорд результативності та посварився з іншою командою за м'яч: відео

29-річний форвард "Бакс" набрав 64 очки, зробив 13 підбирань і віддав 3 передачі за 37 хвилин на паркеті. Грек оновив персональний рекорд результативності та встановив новий орієнтир для баскетболістів "Мілуокі".

Адетокунбо ще й переписав історію НБА загалом. Він став першим баскетболістом, який виконав більше штрафних за всю команду суперників (32 проти 30-ти). Зірка "Бакс" також першим набрав 64 пункти без жодного триочкового. А ще він набрав найбільшу кількість очок за всі часи серед тих, хто виконав меше 30-ти спроб.

Утім, знайшлася й ложка дьогтю. Виступ Янніса настільки розчарував "Пейсерс", що ті не придумали нічого кращого, як після фінальної сирени втекти з майданчика. Причин було дві – не тиснути руки переможцям, а також не дати Адетокунбо забрати на пам'ять м'яч.

Лідер "Мілуокі" просто так залишити цю історію не зміг. Він кинувся до роздягальні "Індіани", щоб з'ясувати взаємини. Натомість тренерські штаби та персонал обох команд поспілкувалися на підвищених тонах на майданчику. Зрештою, Янніс отримав м'яч, але висловив сумнів щодо того, чи цей снаряд насправдні "рекордний".

Хто такий Янніс Адетокунбо

Уродженець столиці Греції, син іммігрантів із Нігерії. Вихованець афінського "Філатлітікоса".

У грудні 2012 року підписав контракт із іспанською "Сарагосою". На Піренеї так і не поїхав, а на драфті НБА-2013 був обраний "Мілуокі Бакс" під 15-м номером. Дебютував за океаном у сезоні 2013/14.

У 2021 році Янніс привів "Мілуокі" до першого за 50 років чемпіонського титулу в НБА та став MVP фінальної серії. Двічі визнавався MVP асоціації (2019, 2020). У складі збірної Греції став найкращим бомбардиром Євробаскету-2022.