Звезда "Милуоки" обновил рекорд результативности и поссорился с другой командой за мяч: видео

29-летний форвард "Бакс" набрал 64 очка, сделал 13 подборов и отдал 3 передачи за 37 минут на паркете. Грек обновил персональный рекорд результативности и установил новый ориентир для баскетболистов "Милуоки".

Адетокунбо еще и переписал историю НБА в целом. Он стал первым баскетболистом, выполнившим больше штрафных за всю команду соперников (32 против 30-ти). Звезда "Бакс" также первым набрал 64 пункта без трехочкового. А еще он набрал наибольшее количество очков за все времена среди тех, кто выполнил 30 попыток.

Впрочем, нашлась и ложка дегтя. Выступление Янниса настолько разочаровало "Пэйсерс", что те не придумали ничего лучше, как после финальной сирены сбежать с площадки. Причин было две – не пожать руки победителям, а также не дать Адетокунбо забрать на память мяч.

Лидер "Милуоки" просто так оставить эту историю не смог. Он бросился в раздевалку "Индианы", чтобы выяснить взаимоотношения. А тренерские штабы и персонал обеих команд пообщались на повышенных тонах на площадке. В конце концов Яннис получил мяч, но выразил сомнение относительно того, действительно ли этот снаряд "рекордный".

Кто такой Яннис Адетокунбо

Уроженец столицы Греции, сын иммигрантов из Нигерии. Воспитанник афинского "Филатлитикоса".

В декабре 2012 года подписал контракт с испанской "Сарагосой". На Пиренеи так и не поехал, а на драфте НБА-2013 был выбран "Милуоки Бакс" под 15-м номером. Дебютировал за океаном в сезоне 2013/14.

В 2021 году Яннис привел "Милуоки" к первому за 50 лет чемпионскому титулу в НБА и стал MVP финальной серии. Дважды признавался MVP ассоциации (2019, 2020). В составе сборной Греции стал лучшим бомбардиром Евробаскета-2022.