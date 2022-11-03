Зірка Marvel зібрався придбати аутсайдера НХЛ: перші деталі

46-річний актор готовий стати власником "Оттави Сенаторз", якщо клуб виставлять на продаж. Зірковий канадець збереже команду в столиці батьківщини.

Інтерес Рейнольдса проявився на фоні чуток про бажання родини Мельників продати "сенаторів". Після смерті глави сімейства навесні управління клубом перейшло до його доньок – Анни та Олівії. Вони нібито вже найняли юристів для пошуку покупців на "Оттаву".

Спортивна сфера для Рейнольдса не стане новим викликом. У 2021 році він разом із колегою Робом Макелхенні придбав 98,6% акцій валлійського "Рексема". Через слабкість місцевого чемпіонату "червоні дракони" виступають в Англії. Нині вони перебувають серед лідерів Національної ліги.

Що відомо про "Оттаву Сенаторз"

Відроджена в 1990 році команда з канадської столиці. Дебютний сезон у Національній хокейній лізі – 1992/93.

"Сенатори" 4 рази перемагали в дивізіоні (1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06), а в сезоні 2006/07 виграли Східну конференцію та дійшли до фіналу Кубка Стенлі. У фінальній серії поступилися "Анахайму" (1:4).

У 2003-2022 рр. власником "Оттави" був Юджин (Євген) Мельник, який народився в Торонто в сім'ї емігранта з Буковини. Орієнтовна поточна вартість команди – 650 млн доларів.