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Звезда Marvel собрался приобрести аутсайдера НХЛ: первые детали

Фото: Райан Рейнольдс увлекся спортивным менеджментом (facebook.com/VancityReynolds)
Автор: Антон Федорцив

Голливудская знаменитость Райан Рейнольдс после покупки валлийского "Рексема" нацелился на приход в североамериканский хоккей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на People.

46-летний актер готов стать владельцем "Оттавы Сенаторз", если клуб выставят на продажу. Звездный канадец сохранит команду в столице отечества.

Интерес Рейнольдса проявился на фоне слухов о желании семьи Мельников продать "сенаторов". После смерти главы семейства весной управление клубом перешло к его дочерям – Анне и Оливии. Они уже якобы наняли юристов для поиска покупателей на "Оттаву".

Спортивная область для Рейнольдса не станет новым вызовом. В 2021 году он вместе с коллегой Робом Макэлхенни приобрел 98,6% акций валлийского "Рексема". Из-за слабости местного чемпионата "красные драконы" выступают в Англии. В настоящее время они находятся среди лидеров Национальной лиги.

Что известно об "Оттаве Сенаторз"

Возрожденная в 1990 году команда из канадской столицы. Дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге – 1992/93.

"Сенаторы" 4 раза побеждали в дивизионе (1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06), а в сезоне 2006/07 выиграли Восточную конференцию и дошли до финала Кубка Стэнли. В финальной серии уступили "Анахайму" (1:4).

В 2003-2022 гг. владельцем "Оттавы" был Юджин (Евгений) Мельник, родившийся в Торонто в семье эмигранта из Буковины. Ориентировочная текущая стоимость команды – 650 млн долларов.

К слову, ранее форвард "Вегаса" Кессел обновил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

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