Звезда Marvel приобрел пакет акций середняка Формулы-1

Голливудская знаменитость Райан Рейнольдс с группой других инвесторов стал совладельцем конюшни Королевских автогонок "Альпин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Группа американских бизнесменов за 200 млн евро приобрела 24% акций французской команды с британской пропиской. В пул инвесторов вошли Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments.

Последней руководят актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. Два года назад они приобрели 98,6% акций валлийского "Рексема". В этом году команда завоевала путевку в английскую Лигу 2 на новый сезон. Опыт инвестиций в спорт имеют и их партнеры – RedBird является совладельцами английского "Ливерпуля" и бейсбольного "Бостона Ред Сокс".

"Альпин" отдельно подчеркнула, что новые инвестиции направят исключительно на конюшню F1. В свою очередь завод Renault в Вири-Шатийоне будут финансироваться из других источников. Там производят силовые установки для команды.

В нынешнем сезоне цвета "Альпин" защищают французские пилоты – Эстебан Окон и Пьер Гасли. Вдвоем они набрали 44 очка, что позволило конюшне оказаться на 5-й строчке в Кубке конструкторов. Лучший результат – 3-е место Окона в Монако.