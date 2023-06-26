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Звезда Marvel приобрел пакет акций середняка Формулы-1

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Энстоун, Понедельник 26 июня 2023 13:30
Звезда Marvel приобрел пакет акций середняка Формулы-1 Фото: Райан Рейнольдс все больше интегрируется в спорт (facebook.com/VancityReynolds)
Автор: Антон Федорцив

Голливудская знаменитость Райан Рейнольдс с группой других инвесторов стал совладельцем конюшни Королевских автогонок "Альпин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Группа американских бизнесменов за 200 млн евро приобрела 24% акций французской команды с британской пропиской. В пул инвесторов вошли Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments.

Последней руководят актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. Два года назад они приобрели 98,6% акций валлийского "Рексема". В этом году команда завоевала путевку в английскую Лигу 2 на новый сезон. Опыт инвестиций в спорт имеют и их партнеры – RedBird является совладельцами английского "Ливерпуля" и бейсбольного "Бостона Ред Сокс".

"Альпин" отдельно подчеркнула, что новые инвестиции направят исключительно на конюшню F1. В свою очередь завод Renault в Вири-Шатийоне будут финансироваться из других источников. Там производят силовые установки для команды.

В нынешнем сезоне цвета "Альпин" защищают французские пилоты – Эстебан Окон и Пьер Гасли. Вдвоем они набрали 44 очка, что позволило конюшне оказаться на 5-й строчке в Кубке конструкторов. Лучший результат – 3-е место Окона в Монако.

К слову, ранее "Хонда" анонсировала возвращение в Формулу-1 в 2026 году.

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