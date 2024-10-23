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Зірка "Лейкерс" видовищним блокшотом зупинив "Міннесоту": момент дня в НБА

Фото: Ентоні Девіс домінував під обома щитами (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Лос-Анджелес Лейкерс" Ентоні Девіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом у третій чверті протистояння з "Тімбервулвз". Він у високому стрибку однією правою заблокував спробу центрового "Міннесоти" Гобера.

Передусім стараннями Девіса "Лейкерс" відсвяткували домашню перемогу (110:103). "Озерники" тепер готуватимуться до зустрічі з "Фініксом" удома в ніч проти суботи. Натомість "Тімбервулвз" продовжать мандрівку Каліфорнією поєдинком проти "Сакраменто" з четверга на п'ятницю.

Девіс ще й став найрезультативнішим на паркеті, оформивши дабл-дабл. Він набрав 36 очок, зробив 16 підбирань і віддав 4 передачі. Лідер "Міннесоти" Едвардс здобув лише 27 пунктів.

 

 

Хто такий Ентоні Девіс

Уродженець Чикаго, на студентському рівні захищав кольори "Кентуккі Вайлдкетс". Перший номер драфту НБА-2012, був обраний "Нью-Орлеаном".

У складі "Пеліканс" провів 7 сезонів. До лав "Лейкерс" перебрався перед кампанією 2019/20 і з першої спроби здобув чемпіонський титул. Дев'ятиразовий учасник Матчів усіх зірок (2014-2021, 2024), переможець NBA In-Season Tournament-2023. Олімпійський чемпіон Лондона та Парижа.

За характерні брови отримав очікуване прізвисько Brow ("Брова"). У 2012 році зареєстрував торгову марку на свою моноброву під слоганами "Бійтеся брів" і "Підніміть брови".

До слова, паралельно Леброн і його син увійшли в історію НБА активним родинним дуетом.

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