RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Звезда "Лейкерс" зрелищным блок-шотом остановил "Миннесоту": момент дня в НБА

Фото: Энтони Дэвис доминировал под обоими щитами (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом в третьей четверти противостояния с "Тимбервулвз". Он в высоком прыжке одной правой заблокировал попытку центрового "Миннесоты" Гобера.

В первую очередь стараниями Дэвиса "Лейкерс" отпраздновали домашнюю победу (110:103). "Озерники" теперь будут готовиться к встрече с "Финиксом" дома в ночь на субботу. В свою очередь "Тимбервулвз" продолжат путешествие по Калифорнии поединком против "Сакраменто" с четверга на пятницу.

Дэвис еще и стал самым результативным на паркете, оформив дабл-дабл. Он набрал 36 очков, сделал 16 подборов и отдал 4 передачи. Лидер "Миннесоты" Эдвардс завоевал всего 27 пунктов.

 

 

Кто такой Энтони Дэвис

Уроженец Чикаго, на студенческом уровне защищал цвета "Кентукки Уайлдкэтс". Первый номер драфта НБА-2012, был выбран "Нью-Орлеаном".

В составе "Пеликанс" провел 7 сезонов. В ряды "Лейкерс" перебрался перед кампанией 2019/20 и с первой попытки выиграл чемпионский титул. Девятикратный участник Матчей всех звезд (2014-2021, 2024), победитель NBA In-Season Tournament-2023. Олимпийский чемпион Лондона и Парижа

За характерные брови получил ожидаемое прозвище Brow ("Бровь"). В 2012 году зарегистрировал торговую марку на свою монобровь под слоганами "Бойтесь бровей" и "Поднимите брови".

К слову, параллельно Леброн и его сын вошли в историю НБА активным дуэтом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол