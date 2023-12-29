Зірка "Лейкерс" вгатив згори після передачі Леброна з-за спини: момент дня в НБА

Зірковий дует "озерників" підкорив моментом у стартовій чверті протистояння з "Шарлоттом". Джеймс пішов атакувати самотужки, але після проходу одного оборонця віддав "сліпий" пас на партнера. Девіс оформив слемданк однією рукою.

Стараннями лідерів "Лос-Анджелес" здобув упевнену перемогу над "Горнетс" (133:112). "Лейкерс" закріпилися в зоні плей-офф Західної конференції НБА. Натомість "Шарлотт" іде серед аутсайдерів на Сході.

Девіс став найрезультативнішим на паркеті в цей вечір. До свого активу центровий записав 26 очок, 8 підбирань і 2 передачі. У складі "Горнетс" найбільше набрав Майлз Бріджес (20 пунктів).

Хто такий Ентоні Девіс

Уродженець Чикаго (штат Іллінойс), на студентському рівні захищав кольори "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Нью-Орлеаном" під першим номером драфту НБА-2012.

У складі команди провів 7 сезонів. Перед кампанією 2019/20 перебрався до лав "Лейкерс" і з першої спроби здобув чемпіонський титул. Восьмиразовий учасник Матчів усіх зірок (2014-2021), переможець NBA In-Season Tournament-2023.

За характерні брови отримав очікуване прізвисько Brow ("Брова"). У 2012 році зареєстрував торгову марку на свою моноброву під слоганами "Бійтеся брів" і "Підніміть брови".