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Звезда "Лейкерс" вонзил сверху после передачи Леброна из-за спины: момент дня в НБА

Фото: Энтони Дэвис набрал 26 пунктов против "Шарлотта" (twitter.com/Lakers)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавили лидеры "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Звездный дуэт "озерников" покорил моментом в стартовой четверти противостояние с "Шарлоттом". Джеймс пошел атаковать своими силами, но после прохода одного защитника отдал "слепой" пас на партнера. Дэвис оформил слэм-данк одной рукой.

Стараниями лидеров "Лос-Анджелес" одержал уверенную победу над "Хорнетс" (133:112). "Лейкерс" закрепился в зоне плей-офф Западной конференции НБА. В свою очередь "Шарлотт" идет среди аутсайдеров на Востоке.

Дэвис стал самым результативным на паркете в этот вечер. В свой актив центровой записал 26 очков, 8 подборов и 2 передачи. В составе "Хорнетс" больше всего набрал Майлз Бриджес (20 пунктов).

Кто такой Энтони Дэвис

Уроженец Чикаго (штат Иллинойс), на студенческом уровне защищал цвета "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Нью-Орлеаном" под первым номером драфта НБА-2012.

В составе команды провел 7 сезонов. Перед кампанией 2019/20 перебрался в ряды "Лейкерс" и с первой попытки завоевал чемпионский титул. Восьмикратный участник Матчей всех звезд (2014-2021), победитель NBA In-Season Tournament-2023.

За характерные брови получил ожидаемое прозвище Brow ("Бровь"). В 2012 году зарегистрировал торговую марку на свою монобровь под слоганами "Бойтесь бровей" и "Поднимите брови".

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НБАБаскетбол