Зірка "Калгарі" з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Вінгер доклався до результативної перемоги над "Вегасом" на виїзді (7:2). Канадець набрав 4 очки – закинув дві шайби та віддав 2 результативні передачі.

У стартовому періоді Тоффолі допоміг Вігару відкрити рахунок, а на старті другої 20-хвилинки відзначився сам. Після передачі Ліндхольма він обіграв голкіпера "Голден Найтс" на "п'ятаку" та відправив шайбу в порожні ворота. У третьому ж періоді Тоффолі асистував Баклунду в більшості. Згодом оформив дубль – вчасно опинився на добиванні після кидка Манджапане.

Завдяки перемозі "Калгарі" продовжив переслідувати "Сіетл" у боротьбі за путівку в плей-офф від Тихоокеанського дивізіону. Наразі "Флеймз" на 5-й сходинці (76 очок) та відстають від "Кракен" на 7 пунктів. "Вегас" тут залишився лідером (90 балів).

Доповнили трійку зірок вечора голкіпер "Бостона" Джеремі Свеймен і вінгер "Флориди" Меттью Ткачук. Воротар оформив 36 сейвів і завершив шатаутом поєдинок проти "Вінніпега" (3:0). "Юкі" ж закинув шайбу та тричі асистував у перестрілці з "Монреалем" (9:5).

Усі результати вечора в НХЛ: