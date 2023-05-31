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Зірка "Інтера" привів реперку зі США на весілля чемпіона світу: гарячі фото обраниці

Фото: Ромелу Лукаку та Меган Ті Сталліон (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Паралельно з відновленням праймової ігрової форми у форварда міланського "Інтера" Ромелу Лукаку налагоджується й особисте життя. Він "засвітив" нову дівчину на весіллі одноклубника Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Italian Football TV.

Бельгійський гренадер прийшов на церемонію разом із Меган Ті Сталліон. Американська співачка та авторка пісень у жанрі хіп-хоп не приховувала своїх теплих почуттів до футболіста.

Останнім часом про особисте життя обох зірок особливих повідомлень не було. Лукаку раніше зустрічався з моделлю Сарою Менс. У 2018 році в них народився син Ромео Еммануель, але невдовзі пара розірвала взаємини.

Натомість Ті Сталліон зустрічалася з репером Moneybagg Yo та хіп-хоп-виконавцем Пардізоном Фонтейном. У 2020 році в неї стався конфлікт із канадським репером Tory Lanez. Вони їхали в авто з невідомою жінкою, коли той намагався вистрілити в реперку.

Хто така Меган Ті Сталліон

Меган Джовон Рут Піт народилася в Сан-Антоніо, набула популярності завдяки фрістайлам у соціальних мережах. Виросла в музичній сім'ї, її матір читала реп під псевдонімом Holly-Wood.

Псевдонім "Сталліон" узяла через дитяче прізвисько. Діти називали її stallion ("жеребець") через високий зріст і зовнішність. Також використовує імена Tina Snow, Meg Thee Stallion, Hot Girl Coach, Hot Girl Meg. Підписана на лейбл 300 Entertainment.

Ті Сталліон здобула 35 музичних нагород. Зокрема, вона виграла 4 статуетки American Music Awards – Улюблена пісня в жанрі реп/хіп-хоп (2020), Улюблений реп-виконавець, Улюблена популярна пісня і Улюблений альбом у жанрі реп/хіп-хоп (усі – 2021).

Фото: Меган Ті Сталліон у 2022-2023 рр. (facebook.com/MeganTheeStallion)

До слова, раніше Мессі отримав топ-конкурента в боротьбі за "Золотий м'яч-2023".

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