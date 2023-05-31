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Звезда "Интера" привел рэпершу из США на свадьбу чемпиона мира: горячие фото избранницы

Фото: Ромелу Лукаку и Меган Ти Сталлион (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Параллельно с восстановлением праймовой игровой формы у форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку налаживается и личная жизнь. Он "засветил" новую девушку на свадьбе одноклубника Лаутаро Мартинеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Italian Football TV.

Бельгийский гренадер пришел на церемонию вместе с Меган Ти Сталлион. Американская певица и автор песен в жанре хип-хоп не скрывала своих теплых чувств к футболисту.

В последнее время о личной жизни обеих звезд особых сообщений не было. Лукаку раньше встречался с моделью Сарой Мэнс. В 2018 году у них родился сын Ромео Эммануэль, но вскоре пара разорвала отношения.

Те Сталлион встречалась с рэпером Moneybagg Yo и хип-хоп-исполнителем Пардизоном Фонтейном. В 2020 году у нее произошел конфликт с канадским рэпером Tory Lanez. Они ехали в авто с неизвестной женщиной, когда тот пытался выстрелить в рэпершу.

Кто такая Меган Ти Сталлион

Меган Джовон Рут Пит родилась в Сан-Антонио, приобрела популярность благодаря фристайлам в социальных сетях. Выросла в музыкальной семье, ее мать читала рэп под псевдонимом Holly-Wood.

Псевдоним "Сталлион" взяла из-за детского прозвища. Дети называли ее stallion ("жеребец") из-за высокого роста и внешности. Также использует имена Tina Snow, Meg Thee Stallion, Hot Girl Coach, Hot Girl Meg. Подписана на лейбл 300 Entertainment.

Ти Сталлион завоевала 35 музыкальных наград. В частности, она выиграла 4 статуэтки American Music Awards – Любимая песня в жанре рэп/хип-хоп (2020), Любимый рэп-исполнитель, Любимая популярная песня и Любимый альбом в жанре рэп/хип-хоп (все – 2021).

Фото: Меган Ти Сталлион в 2022-2023 гг. (facebook.com/MeganTheeStallion)

К слову, ранее Месси получил топ-конкурента в борьбе за "Золотой мяч-2023".

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